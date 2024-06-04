МЧС предупреждает о возможном подтоплении дач в Нижневартовске

МЧС предупреждает о возможном подтоплении дачных кооперативов в Нижневартовске.

Об этом сообщает URA.RU.

«Вода поднимается за сутки на несколько сантиметров. Естественно, будут новые подтопления. Ситуация под контролем», — говорится в сообщении МЧС по Югре.

За сутки уровень воды в Оби вырос на 3 см и составил 927 см. В МЧС отметили, что ситуация под контролем: для жителей подготовлены пункты временного размещения, а на местах дежурят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Курганской области создадут новую структуру на случай природных катаклизмов.