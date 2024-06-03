В Курганской области ожидаются грозы и усиление ветра

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются грозы и усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В Курганской области 4, 5 и 6 июня прогнозируются грозы. Температура воздуха ночью может опуститься до +9 °С, а днём достигнет не менее +21 °С. Также 5 июня ожидается тепло до +30 °С», — рассказали синоптики.

Скорость ветра 5 и 6 июня составит 3—8 м/с, при грозе — до 15 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах дождей в столичном регионе.