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Специалист Лялина рассказала о полезных комнатных растениях

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных домашних растениях.

«Целый ряд комнатных растений очищает воздух и улучшает его качество. Это, в частности, сансевиерия (Sansevieria trifasciata) — она выделяет кислород в ночное время и улучшает качество воздуха, удаляя токсины», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, герань (Geranium) уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии и отгоняет мух и комаров.

Хлорофитум (Chlorophytum comosum) очищает воздух от формальдегида и бензола.

Алоэ вера (Aloe vera) известно своими целебными свойствами при лечении порезов, ожогов, для заживления небольших ран.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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