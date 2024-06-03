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Технолог Быстров рассказал, когда открытые консервы опасны

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ, к. т. н. Дмитрий Быстров рассказал, когда открытые консервы становятся опасны для употребления.

Нельзя употреблять в пищу консервы, если истёк срок годности продукта, вздулась банка или продукт изменил цвет, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, открытые мясные консервы хранятся в холодильнике не более двух-трёх дней, рыбные — максимум сутки, овощные и фруктовые — в течение недели, плотно закрытые многоразовой пластиковой или силиконовой крышкой.

Также желательно переложить продукт в стеклянную или пластиковую посуду, чтобы избежать контакта продуктов с металлом.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупредила, что в арбузах, появляющихся в продаже раньше времени, могут содержаться опасные для здоровья нитраты.

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