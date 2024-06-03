Технолог Быстров рассказал, когда открытые консервы опасны
Нельзя употреблять в пищу консервы, если истёк срок годности продукта, вздулась банка или продукт изменил цвет, заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, открытые мясные консервы хранятся в холодильнике не более двух-трёх дней, рыбные — максимум сутки, овощные и фруктовые — в течение недели, плотно закрытые многоразовой пластиковой или силиконовой крышкой.
Также желательно переложить продукт в стеклянную или пластиковую посуду, чтобы избежать контакта продуктов с металлом.
Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупредила, что в арбузах, появляющихся в продаже раньше времени, могут содержаться опасные для здоровья нитраты.