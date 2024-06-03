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В Челябинской области в течение рабочей недели ожидается до +30 °С

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В Гидрометцентре Челябинской области сообщили, что на неделе в регионе ожидается жаркая погода, а к выходным немного похолодает.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал метеослужбы.

На этой неделе на территории Южного Урала жаркая и влажная погода будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы возможны туманы, сказано в сообщении.

В первой половине недели температура воздуха по ночам будет держаться в диапазоне +10…+17 °С, днём воздух будет прогреваться до +24…+30 °С.

К выходным ожидается небольшое похолодание: днём ожидается до +18…+23 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что непогода в Москве 3 июня продлится до 20:00.

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