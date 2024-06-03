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На площадках «Московских сезонов» открылись площадки для падел-тенниса

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Корты для игры в падел-теннис открылись на площадках проекта «Московские сезоны».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Падел-теннис сочетает в себе большой, настольный, пляжный теннис и сквош.

Играть можно один на один и два на два.

Отмечается, что пять кортов находятся на Авиационной улице, по два — на улицах Матвеевской и Грекова.

В пунктах проката игрокам предложат ракетки, мячи, полотенца. Также можно приходить со своим спортивным инвентарём.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут благотворительные забеги по инициативе некоммерческих организаций (НКО) в помощь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями.

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