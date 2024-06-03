На площадках «Московских сезонов» открылись площадки для падел-тенниса
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Падел-теннис сочетает в себе большой, настольный, пляжный теннис и сквош.
Играть можно один на один и два на два.
Отмечается, что пять кортов находятся на Авиационной улице, по два — на улицах Матвеевской и Грекова.
В пунктах проката игрокам предложат ракетки, мячи, полотенца. Также можно приходить со своим спортивным инвентарём.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут благотворительные забеги по инициативе некоммерческих организаций (НКО) в помощь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями.