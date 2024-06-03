RT в Telegram
Подпишись

Кинолог Голубев рассказал о вреде разгрузочных дней для здоровья собак

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил о вреде для здоровья собак разгрузочных дней.

«Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например если животное отравилось», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нет необходимости переносить человеческие пищевые привычки на животных.

Если собака получает сбалансированное питание, у неё есть физическая активность и режим сна, она проходит регулярные проверки здоровья, то разгрузочные дни могут только нанести вред здоровью питомца.

Ранее начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедову и Подольску Алексей Баженов рассказал, как защитить питомца от клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить