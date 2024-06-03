Кинолог Голубев рассказал о вреде разгрузочных дней для здоровья собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил о вреде для здоровья собак разгрузочных дней.

«Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например если животное отравилось», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нет необходимости переносить человеческие пищевые привычки на животных.

Если собака получает сбалансированное питание, у неё есть физическая активность и режим сна, она проходит регулярные проверки здоровья, то разгрузочные дни могут только нанести вред здоровью питомца.

Ранее начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедову и Подольску Алексей Баженов рассказал, как защитить питомца от клещей.