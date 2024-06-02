Технолог Беляева рассказала о признаках присутствия скрытого сахара в продуктах

Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева рассказала, как определить наличие скрытого сахара в продуктах.

«За такими названиями, как фруктоза, сахароза, декстроза (сахар, полученный из кукурузы), левулоза (второе название фруктозы), меласса (чёрная патока) также по сути скрывается сахар», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, сахар могут маскировать с помощью слов, которые кажутся более «здоровыми». Среди них — сироп и нектар.

Как отметила эксперт, стоит свести к минимуму включение в рацион продуктов с искусственными подсластителями и кукурузным сиропом.

«Более предпочтительным вариантом являются подсластители с низким гликемическим индексом: финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мёд, кокосовый сахар, патока», — добавила Беляева.

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