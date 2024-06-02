Синоптик Позднякова спрогнозировала комфортную погоду в Москве в ближайшие дни

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Ночи останутся довольно тёплыми, температура воздуха будет колебаться у отметок +15...+17 °С, по области от +12 до +17 °С. Дневная температура в понедельник, 3 июня, составит +25...+27 °С. В последующие дни она будет колебаться в пределах +25...+28 °С», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, для лета это довольно комфортная погода.

Позднякова также отметила, что до конца рабочей недели будет сохраняться неустойчивая погода в плане осадков, а ветер будет в основном южного и юго-западного направления.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что, вопреки некоторым прогнозам, предстоящее лето в Московском регионе не станет аномально жарким.