В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

В Свердловской области в понедельник, 3 июня, прогнозируются ливни и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с», — заявили в ведомстве.

Жителям советуют проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что, вопреки некоторым прогнозам, предстоящее лето в Московском регионе не станет аномально жарким.