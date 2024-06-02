В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с», — заявили в ведомстве.
Жителям советуют проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что, вопреки некоторым прогнозам, предстоящее лето в Московском регионе не станет аномально жарким.