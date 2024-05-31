Отец Юрия Киселёва поддержал сына после презентации его нового альбома
«Юрий Киселёв сегодня производит социально-медицинское полезное действие очищения от недоумков из интернета, которые умудряются комментировать, будучи законченными инфузориями, его карьеру», — сказал он.
Владимир Киселёв добавил, что одобряет действия сына.
«Тем самым, как минимум, даю возможность окружающим, кто знает мою карьеру музыкальную, немножко внимательнее прислушаться к моим оценкам. Но при этом музыка — это такое состояние души, что каждый находит свои плюсы и минусы. Поэтому, надеюсь, время всё расставит на свои места», — отметил он, добавив, что мужчина полностью повторяет его путь в карьере.
Как сообщает The Voice, презентация прошла 30 мая в столичном ресторане Madison.
Среди гостей были Григорий Лепс, Джиган, DJ Smash, Navai, Юлия Барановская, Никита Ефремов и Дина Саева, Леша Свик, Ханна, Натан, Bahh Tee Ассоль, ELMAN с Маргаритой Цой, Toni и другие знаменитости.