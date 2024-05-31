Отец Юрия Киселёва поддержал сына после презентации его нового альбома

Артист Юрий Киселёв презентовал новый альбом «Иду за мечтой», релиз состоит из восьми треков. Отец певца продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв прокомментировал новую работу сына.

«Юрий Киселёв сегодня производит социально-медицинское полезное действие очищения от недоумков из интернета, которые умудряются комментировать, будучи законченными инфузориями, его карьеру», — сказал он.

Владимир Киселёв добавил, что одобряет действия сына.

«Тем самым, как минимум, даю возможность окружающим, кто знает мою карьеру музыкальную, немножко внимательнее прислушаться к моим оценкам. Но при этом музыка — это такое состояние души, что каждый находит свои плюсы и минусы. Поэтому, надеюсь, время всё расставит на свои места», — отметил он, добавив, что мужчина полностью повторяет его путь в карьере.

Как сообщает The Voice, презентация прошла 30 мая в столичном ресторане Madison.

Среди гостей были Григорий Лепс, Джиган, DJ Smash, Navai, Юлия Барановская, Никита Ефремов и Дина Саева, Леша Свик, Ханна, Натан, Bahh Tee Ассоль, ELMAN с Маргаритой Цой, Toni и другие знаменитости.