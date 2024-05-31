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Врач Романенко посоветовала снизить общую калорийность рациона летом

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Врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации, которые помогут пережить жару жителям мегаполисов. Прежде всего, она посоветовала пить достаточное количество воды.

Человек, который весит 70 кг, должен употреблять за сутки как минимум 2,5 л воды, а при физических нагрузках и больше, поделилась она в беседе с телеканалом «Звезда».

Также, по словам врача, следует правильно выбирать одежду. Она должна быть свободной и обеспечивать достаточный воздухообмен. Также не следует забывать о головных уборах, напомнила Романенко.

Кроме того, по её словам, летом необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов, а также отдать предпочтение кисломолочным продуктам, нежирным сортам рыбы и мяса.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

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