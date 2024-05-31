Врач Романенко посоветовала снизить общую калорийность рациона летом
Человек, который весит 70 кг, должен употреблять за сутки как минимум 2,5 л воды, а при физических нагрузках и больше, поделилась она в беседе с телеканалом «Звезда».
Также, по словам врача, следует правильно выбирать одежду. Она должна быть свободной и обеспечивать достаточный воздухообмен. Также не следует забывать о головных уборах, напомнила Романенко.
Кроме того, по её словам, летом необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов, а также отдать предпочтение кисломолочным продуктам, нежирным сортам рыбы и мяса.
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