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В Северном Измайлове пройдут показательные выступления кинологической службы МВД

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В Северном Измайлове в рамках фестиваля «Лето в городе. Все на улицу!» 1 июня пройдут показательные выступления кинологической службы МВД «Щенячий патруль».

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Выступления пройдут на площадке для собак «Питомцы в Москве» на Сиреневом бульваре, дом 3, корпус 4.

«Щенячий патруль» — подготовительный курс для щенков и будущих хозяев — специалистов-кинологов ГУ МВД России по Москве. Проект помогает им лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку командам общего курса дрессировки. С 2,5 месяца щенки получают наставников-кинологов, которые забирают малышей на воспитание и работают с ними долгие годы», — рассказали в кинологической службе.

На выступлениях покажут, как трёхмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажёрах, выполняют базовые команды и демонстрируют первые профессиональные навыки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 30 июня на площадках проекта «Питомцы в Москве» пройдёт цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник».

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