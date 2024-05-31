В Северном Измайлове пройдут показательные выступления кинологической службы МВД
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Выступления пройдут на площадке для собак «Питомцы в Москве» на Сиреневом бульваре, дом 3, корпус 4.
«Щенячий патруль» — подготовительный курс для щенков и будущих хозяев — специалистов-кинологов ГУ МВД России по Москве. Проект помогает им лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку командам общего курса дрессировки. С 2,5 месяца щенки получают наставников-кинологов, которые забирают малышей на воспитание и работают с ними долгие годы», — рассказали в кинологической службе.
На выступлениях покажут, как трёхмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажёрах, выполняют базовые команды и демонстрируют первые профессиональные навыки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 30 июня на площадках проекта «Питомцы в Москве» пройдёт цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник».