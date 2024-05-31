Психолог Долгов объяснил зависимость от сладкого и фастфуда

Кандидат медицинских наук клинический психолог Денис Долгов объяснил механизм развития зависимости от некоторых пищевых продуктов.

Например, в случае тяги к сладкому и мучному быстрые углеводы вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови, из-за чего возникает состояние, близкое к эйфории, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Ещё к так называемым сверхвкусным продуктам относят жирное в сочетании со сладким и жирное в сочетании с солёным: это торты, выпечка, чипсы, гамбургеры, колбаса, отметил Долгов.

По его словам, злоупотребление такой пищей может приводить к набору лишнего веса, ожирению и другим патологиям.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гастритом с осторожностью употреблять жвачку. Также, по её словам, не следует жевать её на голодный желудок.