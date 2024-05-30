Международный фестиваль Чайковского откроется 21 июня в Подмосковье

Международный фестиваль искусств Чайковского начнёт работу 21 июня в Московской области. Он состоится в государственном мемориальном музее-заповеднике в Клину.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Фестивальные концерты будут организованы под открытым небом. Запланировано восемь больших концертов разных жанров.

В частности, международная музыкальная академия для одарённых детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России».

Ранее сообщалось, что более 5,8 тыс. человек стали гостями XXIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который состоялся в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».