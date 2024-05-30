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Нутрициолог Ильичёва рассказала о пользе окрошки для ЖКТ

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Нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва по случаю Дня окрошки, 30 мая, рассказала, что это полезное блюдо, которое утоляет голод и улучшает работу пищеварительной системы.

Окрошка — источник клетчатки и белка, так как в её составе есть овощи и мясо, заметила специалист в разговоре с РИАМО.

Так, холодный молодой картофель содержит резистентный крахмал, полезный для кишечных бактерий, а зелень — клетчатку и другие биологически активные вещества.

А кислая заправка для окрошки, квас, кефир или йогурт, улучшает переваривание белка. Также в качестве заправки можно использовать творожную сыворотку или ацидофилин, добавила Ильичёва.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гастритом с осторожностью употреблять жвачку. Также, по её словам, не следует жевать её на голодный желудок.

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