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Врач Кашух посоветовала мыть клубнику перед употреблением

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Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рекомендовала мыть клубнику перед употреблением в пищу.

«Клубника — продукт, который нужно мыть особенно тщательно: исследования показали, что на поверхности ягод может находиться большое количество бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов», — заявила специалист в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, кишечная палочка, кронобактер или листерии, могут вызвать серьёзное расстройство ЖКТ.

«А также на ягодах могут быть остатки удобрений, которые могут оказывать токсическое воздействие на организм», — сказала Кашух.

По словам эксперта, промывание клубники в течение одной минуты под струёй прохладной воды удалит около 80% болезнетворных микроорганизмов.

Ранее диетолог клиники «К+31» Анна Шейфер рассказала, почему клубника полезнее черешни.

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