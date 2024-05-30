Команда поваров сварит 150 л ухи на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя»
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».
В команде поваров — основатель и бренд-шеф производства дальневосточной кухни «Камчатский дом» Светлана Бокова, шеф-повар мобильной арктической кухни Андрей Виноградов, автор и основатель сети магазинов северных деликатесов Данила Козлов, шеф-повар корнера Якутии Кирилл Горячев и повар камчатского корнера Дмитрий Егоров.
Попробовать уху от мастеров смогут все желающие.
Ранее сообщалось, что на гастрономическом фестивале «Вкусы Кургана», который пройдёт в Белозерском округе Курганской области, на озере Ачикуль, 1 июня, приготовят 2500 л ухи.