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Команда поваров сварит 150 л ухи на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя»

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На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» в рамках проекта «Лето в Москве» повара из разных регионов страны сварят 150 л ухи. Традиционный мастер-класс «Большая уха» состоится 2 июня в 11:00 на площадке фестиваля на площади Революции.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».

В команде поваров — основатель и бренд-шеф производства дальневосточной кухни «Камчатский дом» Светлана Бокова, шеф-повар мобильной арктической кухни Андрей Виноградов, автор и основатель сети магазинов северных деликатесов Данила Козлов, шеф-повар корнера Якутии Кирилл Горячев и повар камчатского корнера Дмитрий Егоров.

Попробовать уху от мастеров смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что на гастрономическом фестивале «Вкусы Кургана», который пройдёт в Белозерском округе Курганской области, на озере Ачикуль, 1 июня, приготовят 2500 л ухи.

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