Специалист Чашина назвала оптимальную температуру воздуха в помещении

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина назвала температуру +20...+22 °С оптимальной для помещения.

«В целом же комфортная температура положительно отражается на самочувствии, внимательности и продуктивности человека» — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, для кухни нормальной считается температура +19...+21 °С, так как при готовке вырабатывается дополнительное тепло от плиты.

В ванной, по мнению эксперта, температура должна быть немного выше — +24...+26˚C, чтобы не появлялось ощущение сырости.

Ранее педиатр, неонатолог, вакцинолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с RT рассказала, как правильно пользоваться кондиционерами, чтобы не простудить младенца.