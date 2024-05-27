Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Создание модельных библиотек стало одним из важнейших направлений нацпроекта «Культура». Не раз бывал в обновлённых учреждениях, общался с сотрудниками и посетителями. Нацпроект позволил не просто провести ремонт, но и расширить формат работы, дать дополнительные возможности для творчества. Именно поэтому мы приняли решение в дополнение к нацпроекту создавать модельные библиотеки и за счёт региона», — сказал Никитин.

Как говорится в материале, в регионе уже работает 36 модельных библиотек, а в текущем году должны открыть ещё 16 учреждений такого типа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подписано соглашение о развитии рынка труда в регионе.