В столице рассказали о мероприятиях в рамках проекта «Лето в Москве»

В столице в июне пройдут различные мероприятия в рамках нового проекта «Лето в Москве».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, с 5 июня на Тверской площади откроется бьюти-штаб для выпускниц, где девушки получат рекомендации ведущих стилистов и визажистов столицы.

12 июня начнётся фестиваль «Времена и эпохи», в центре города откроется многокилометровый исторический музей под открытым небом, а в парках пройдут реконструкции известных сражений.

Ранее сообщалось, что в июле в Петербурге пройдёт международный джазовый фестиваль.