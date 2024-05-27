Пятая часть россиян не против курортных романов

Порядка 21% россиян, принявших участие в новом исследовании, признались, что не против лёгкого флирта на отдыхе.

Более 80% предпочитают ездить на отдых в паре, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

При этом 50% респондентов считают, что лучше отдыхать вместе, но иногда можно провести время и по отдельности. Так ответили 56% женщин и 44% мужчин. 34% предпочитают отдыхать только с партнёром — 43% мужчин и 27% женщин.

Нейтральное отношение к лёгкому флирту на отдыхе высказали 34% опрошенных. 41% категорически отвергли для себя такую возможность. Они выразили мнение, что партнёры должны сохранять верность друг другу.

Ранее россияне рассказали, как представляют себе идеальный отдых. Так, для 52% непременным условием является посещение новых городов.