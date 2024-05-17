RT в Telegram
Подпишись

Выставка в честь Елены Образцовой пройдёт в Подмосковье

Короткая ссылка
В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о выставке «Елена Образцова. Жить — значит петь», которая откроется в Государственном мемориальном музее-заповеднике П.И. Чайковского 21 мая.
Выставка в честь Елены Образцовой пройдёт в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Экспозиция представляет коллекцию экспонатов, иллюстрирующих важные аспекты творческой биографии певицы. Они являются свидетелями её дружеских взаимоотношений с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века», — рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать до 12 ноября 2024 года.

Подробная информация об экспозиции размещена на официальном сайте музея.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить