Выставка в честь Елены Образцовой пройдёт в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о выставке «Елена Образцова. Жить — значит петь», которая откроется в Государственном мемориальном музее-заповеднике П.И. Чайковского 21 мая.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Экспозиция представляет коллекцию экспонатов, иллюстрирующих важные аспекты творческой биографии певицы. Они являются свидетелями её дружеских взаимоотношений с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века», — рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать до 12 ноября 2024 года.

Подробная информация об экспозиции размещена на официальном сайте музея.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры.