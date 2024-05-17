Выставка в честь Елены Образцовой пройдёт в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Экспозиция представляет коллекцию экспонатов, иллюстрирующих важные аспекты творческой биографии певицы. Они являются свидетелями её дружеских взаимоотношений с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века», — рассказали в пресс-службе.
Выставка будет работать до 12 ноября 2024 года.
Подробная информация об экспозиции размещена на официальном сайте музея.
Ранее сообщалось, что в метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры.