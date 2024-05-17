В Подмосковье открывается фестиваль «Мелиховская весна»

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Московской области представит более 20 постановок.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с 17 по 26 мая пройдут показы спектаклей по произведениям Антона Чехова или о нём. Также в программе «Чехов+» будут представлены постановки по произведениям Пушкина, 225-летний юбилей которого отмечается в этом году», — рассказали в ведомстве.

Спектакли пройдут также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

В рамках фестиваля, свои постановки покажут коллективы из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Индии и Алжира.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Башня» будет проходить в Калининграде с 29 мая по 5 июня.