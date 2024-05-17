RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье открывается фестиваль «Мелиховская весна»

Короткая ссылка
Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Московской области представит более 20 постановок.
В Подмосковье открывается фестиваль «Мелиховская весна»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с 17 по 26 мая пройдут показы спектаклей по произведениям Антона Чехова или о нём. Также в программе «Чехов+» будут представлены постановки по произведениям Пушкина, 225-летний юбилей которого отмечается в этом году», — рассказали в ведомстве.

Спектакли пройдут также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

В рамках фестиваля, свои постановки покажут коллективы из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Индии и Алжира.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Башня» будет проходить в Калининграде с 29 мая по 5 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить