Россиянам рассказали о правилах безопасного автопутешествия с питомцами

Эксперты предостерегли от распространённых ошибок владельцев домашних животных, которые берут их с собой в автомобильное путешествие.

Знакомить животное с автомобилем следует заранее во избежание стресса, пишет газета «Известия» со ссылкой на «СберАвто».

Помимо этого, не следует пренебрегать правилами. Согласно ПДД, во время передвижения животное считается грузом, который должен быть зафиксирован. В противном случае возрастает риск ДТП, а водителю может грозить штраф до 500 рублей.

Для того чтобы животное чувствовало себя комфортно во время путешествия, его надо обеспечить небольшими порциями еды, водой и частыми остановками с выгулами (каждые 2,5—3 часа).

Также для собаки или кошки необходимо сформировать автоаптечку.

«В стандартный набор обычно входят противорвотные средства, специальный бинт, абсорбент, средство от блох и клещей, в том числе клещеудалитель, обезболивающее, успокоительное и тому подобное», — сказано в тексте.

Ранее эксперт, грумер Ольга Рудич назвала основные ошибки при уходе за домашним животным.