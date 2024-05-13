На Книжном салоне в Петербурге вновь будет работать «Литературная почта»
«Литературная почта» — совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России», пишет издание. Участники смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку страны.
«В этом году «Литературная почта» приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и к Году семьи», — сообщил главный редактор издания Кирилл Смирнов.
На открытках будут изображены рисунки участников конкурса городской Общественной палаты «Подарок Петербургу — городу будущего» и работы пациентов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера.
Общественное пространство будет доступно до 19 мая.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в апреле прошла всероссийская акция «Георгиевская ленточка».