На Книжном салоне в Петербурге вновь будет работать «Литературная почта»

Традиционный проект «Литературная почта» начнёт работу на Книжном салоне в Санкт-Петербурге в четверг, 16 мая.

«Литературная почта» — совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России», пишет издание. Участники смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку страны.

«В этом году «Литературная почта» приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и к Году семьи», — сообщил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

На открытках будут изображены рисунки участников конкурса городской Общественной палаты «Подарок Петербургу — городу будущего» и работы пациентов НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера.

Общественное пространство будет доступно до 19 мая.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в апреле прошла всероссийская акция «Георгиевская ленточка».