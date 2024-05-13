Психолог Мустафина рассказала, как минимизировать стресс от работы после отдыха

Психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов «Профи» Эльнара Мустафина дала рекомендации, которые помогут преодолеть дискомфорт и вернуться к работе после длинных выходных.

Для того, чтобы справиться со стрессом и минимизировать неприятные ощущения после праздников, нужно заранее составить список дел и разделить первостепенные задачи и те, что можно отложить, посоветовала она в разговоре с «Газетой.Ru».

Лучше начинать день со сложных задач, а также разрешать себе отвлекаться, отметила Мустафина.

Она также порекомендовала перед началом работы сделать лёгкую зарядку, затем прогуляться пешком, а в перерыв выходить на свежий воздух.

«Стресс делает вас невнимательными и снижает качество работы, поэтому важно научиться его контролировать. Для этого устраивайте себе короткие перерывы — можно даже установить напоминание в смартфоне», — добавила в заключение психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.