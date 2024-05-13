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Синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье на ближайшей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ИА PrimaMedia, рассказали в Примгидромете.

В понедельник, 13 мая, благодаря действию антициклона осадков не ожидается, во вторник будут кратковременные дожди в некоторых районах региона, которые прекратятся в ночь на среду. В середине недели придут холода — дневная температура снизится на 1—4 °С. В пятницу, 17 мая, Приморский край окажется под воздействием тёплого сектора хабаровского циклона. 

Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков, но, возможно, во вторник и среду вечером пройдут кратковременные дожди.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал, что за неделю на Солнце произошло около десяти вспышек высшего балла.

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