Синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе

Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье на ближайшей неделе.

Об этом, как сообщает ИА PrimaMedia, рассказали в Примгидромете.

В понедельник, 13 мая, благодаря действию антициклона осадков не ожидается, во вторник будут кратковременные дожди в некоторых районах региона, которые прекратятся в ночь на среду. В середине недели придут холода — дневная температура снизится на 1—4 °С. В пятницу, 17 мая, Приморский край окажется под воздействием тёплого сектора хабаровского циклона.

Во Владивостоке на этой неделе в основном будет без осадков, но, возможно, во вторник и среду вечером пройдут кратковременные дожди.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал, что за неделю на Солнце произошло около десяти вспышек высшего балла.