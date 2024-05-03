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Певица Мерабова рассказала о любимых блюдах

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Певица, участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова рассказала о любимых блюдах.
Певица Мерабова рассказала о любимых блюдах
  • РИА Новости

«Хачапури, долма, пхали. И, конечно, все шашлыки. Особенно нравятся из корейки баранины. Там кулинария — во­прос чрезвычайной важности. У каждой хозяйки есть секреты, которые передаются из поколения в поколение», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, для жителей Кавказа застолье — это образ жизни.

Мерабова также отметила, что не может есть в день концерта, поскольку хочет сохранить энергию для сцены.

«Вся моя родня музыкальная, поэтому любое застолье заканчивалось концертом: играли, пели романсы и оперетты, джаза было много», — добавила певица.

Ранее диетолог Маргарита Королёва выразила мнение, что завтракать нужно в первый час после пробуждения.

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