Певица Мерабова рассказала о любимых блюдах

Певица, участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова рассказала о любимых блюдах.

«Хачапури, долма, пхали. И, конечно, все шашлыки. Особенно нравятся из корейки баранины. Там кулинария — во­прос чрезвычайной важности. У каждой хозяйки есть секреты, которые передаются из поколения в поколение», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, для жителей Кавказа застолье — это образ жизни.

Мерабова также отметила, что не может есть в день концерта, поскольку хочет сохранить энергию для сцены.

«Вся моя родня музыкальная, поэтому любое застолье заканчивалось концертом: играли, пели романсы и оперетты, джаза было много», — добавила певица.

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