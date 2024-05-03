Педиатр Одинаева заявила о возможном вреде покупных куличей для детей

Главный педиатр подмосковного Минздрава, директор НИКИ детства Нисо Одинаева выразила мнение, что покупные куличи могут быть вредны для детского здоровья.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как отметила эксперт, куличи и творожные пасхи готовятся с добавлением муки, мёда, сахара и масла, и если при домашнем приготовлении в качестве ингредиентов можно быть вполне уверенными, то покупные изделия не всегда имеют хороший состав.

«Для того чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве, с обязательным соблюдением режима питания и объёма порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — добавила Одинаева.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.