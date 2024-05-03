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Педиатр Одинаева заявила о возможном вреде покупных куличей для детей

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Главный педиатр подмосковного Минздрава, директор НИКИ детства Нисо Одинаева выразила мнение, что покупные куличи могут быть вредны для детского здоровья.
Педиатр Одинаева заявила о возможном вреде покупных куличей для детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как отметила эксперт, куличи и творожные пасхи готовятся с добавлением муки, мёда, сахара и масла, и если при домашнем приготовлении в качестве ингредиентов можно быть вполне уверенными, то покупные изделия не всегда имеют хороший состав.

«Для того чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве, с обязательным соблюдением режима питания и объёма порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — добавила Одинаева.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.

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