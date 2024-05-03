Врач Островская предостерегла от нетрадиционных способов окрашивания яиц

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра EMC Елена Островская посоветовала не прибегать к нетрадиционным способам окрашивания яиц.

«Использовать фломастеры, обычные краски и тем более маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и даже желток яйца. Попадание даже небольшого количества красителей в организм можно сравнить с небольшим химическим отравлением», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Островская, максимально безопасный способ — это растительные красители, например луковая шелуха, чай каркаде, куркума.

«Также можно использовать для окрашивания свекольный или шпинатный сок, тогда нужно сначала отваривать яйца, а затем поместить их в раствор и оставить в нём примерно на час», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления яиц на Пасху.