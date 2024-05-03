Во Владимире появилось пасхальное дерево

Во Владимире большую липу около главного кафедрального собора украсили 50 тыс. раскрашенных яиц.

Об этом сообщает ОТР.

Организаторы акции раздают всем желающим деревянные яйца для раскраски.

«Хочу отметить, что вот думаем, что в детском садике могут нарисовать что-то простое. А оттуда порой возвращаются просто шедевральные вещи, на которые хочется каждый день приходить и любоваться, потому что это действительно шедевры», — сказал организатор акции Максим Тюканов.

Среди художников есть профессионалы и любители, а также маленькие дети.

Ранее врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала, как постепенно выходить из поста, и назвала норму употребления яиц в пасхальные праздники.