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Во Владимире появилось пасхальное дерево

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Во Владимире большую липу около главного кафедрального собора украсили 50 тыс. раскрашенных яиц.
Во Владимире появилось пасхальное дерево
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Организаторы акции раздают всем желающим деревянные яйца для раскраски.

«Хочу отметить, что вот думаем, что в детском садике могут нарисовать что-то простое. А оттуда порой возвращаются просто шедевральные вещи, на которые хочется каждый день приходить и любоваться, потому что это действительно шедевры», — сказал организатор акции Максим Тюканов.

Среди художников есть профессионалы и любители, а также маленькие дети.

Ранее врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала, как постепенно выходить из поста, и назвала норму употребления яиц в пасхальные праздники.

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