Во Владимире появилось пасхальное дерево
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Организаторы акции раздают всем желающим деревянные яйца для раскраски.
«Хочу отметить, что вот думаем, что в детском садике могут нарисовать что-то простое. А оттуда порой возвращаются просто шедевральные вещи, на которые хочется каждый день приходить и любоваться, потому что это действительно шедевры», — сказал организатор акции Максим Тюканов.
Среди художников есть профессионалы и любители, а также маленькие дети.
Ранее врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала, как постепенно выходить из поста, и назвала норму употребления яиц в пасхальные праздники.