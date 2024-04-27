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Россияне рассказали о подарках коллегам на день рождения

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Новое исследование показало, что почти половина россиян (46%) дарят деньги на день рождения коллег.
Россияне рассказали о подарках коллегам на день рождения
  • Gettyimages.ru
  • © agrobacter

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Также выяснилось, что презентовать подарок или букет цветов предпочитают 30% опрошенных, поздравительную открытку готовят 13% респондентов, отпускают с работы домой пораньше или предоставляют выходной в 6% случаев.

Большинству (53%) участников опроса нравится традиция приносить или заказывать в свой день рождения угощение для коллег.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко дала рекомендации по адаптации на новой работе.

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