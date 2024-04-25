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Косметолог Марченко предупредила, что скрабы и мочалки могут травмировать кожу

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Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко посоветовала сократить использование скрабов для лица.
Косметолог Марченко предупредила, что скрабы и мочалки могут травмировать кожу
  • Gettyimages.ru

«Скраб делает кожу более гладкой и мягкой только на первый взгляд, при этом абразивные частицы оставляют на коже микротравмы, что может способствовать проникновению инфекционных агентов и развитию воспалительного процесса», — объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

По этим же причинам не следует растирать кожу мочалками, отметила дерматолог. Кроме того, в мочалках накапливаются частицы эпидермиса, которые становятся питательной средой для микроорганизмов.

По этой же причине не стоит пренебрегать очищением кистей для макияжа и спонжей специальными дезинфицирующими растворами, добавила Марченко. Всё это, по её словам, поможет избежать высыпаний на коже.

Ранее Ирина Марченко рассказала, что должно входить в весеннюю косметичку.

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