Косметолог Марченко предупредила, что скрабы и мочалки могут травмировать кожу
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«Скраб делает кожу более гладкой и мягкой только на первый взгляд, при этом абразивные частицы оставляют на коже микротравмы, что может способствовать проникновению инфекционных агентов и развитию воспалительного процесса», — объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
По этим же причинам не следует растирать кожу мочалками, отметила дерматолог. Кроме того, в мочалках накапливаются частицы эпидермиса, которые становятся питательной средой для микроорганизмов.
По этой же причине не стоит пренебрегать очищением кистей для макияжа и спонжей специальными дезинфицирующими растворами, добавила Марченко. Всё это, по её словам, поможет избежать высыпаний на коже.
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