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В Самаре обсудили работу по подготовке к последствиям паводка

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В Самаре рассказали о работе по подготовке к возможному подъёму уровня воды в Волге.
В Самаре обсудили работу по подготовке к последствиям паводка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на сайт городской администрации.

«Алгоритмы взаимодействия служб в рамках всевозможных ситуаций были разобраны на недавних командно-штабных учениях. Сейчас внутригородские районы готовят справки, распространяют памятки о том, как жители должны вести себя в случае, если ситуация будет критической, куда можно обратиться, какие при этом необходимы документы, как будут организованы перевозки к пунктам временного размещения», — заявил глава Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.

В профильных ведомствах и службах отметили, что все силы и средства находятся в полной готовности.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пик паводка в двух населённых пунктах Упоровского района и городе Ялуторовске ожидается с 26 апреля по 1 мая.

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