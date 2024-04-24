Гидролог Болгов: сложно предсказать интенсивность паводков

Главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов заявил, что сложно предсказать интенсивность и точное время паводков, особенно в случае оперативного прогноза.

«С точностью долгосрочных прогнозов возникают проблемы, потому что всё достаточно быстро меняется: преображаются русла рек, застраиваются их поймы, ставятся дамбы, прокладываются дороги. Это всё нужно учитывать, и сейчас мы уже не можем полагаться на расчёты тридцатилетней давности», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, второй тип расчётов — на несколько недель или месяцев вперёд — тоже не отличается высоким уровнем точности.

«Он очень сложный. Для расчёта нужно иметь много входных данных», — добавил Болгов.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил о возможности второй волны паводка на реке Ишим в Тюменской области.