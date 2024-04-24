Нутрициолог Хлопова предупредила худеющих, что кофе с молоком является десертом
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Сложный полисахарид лактоза, содержащийся в молоке, при смешивании с кофе распадается до простых сахаров, поделилась она в беседе с Life.ru.
«При употреблении кофе с молоком его полезность снижается, и получается, что вы пьёте десерт, а если ещё заедаете пирожным и добавляете сиропы — то тут о пользе точно ничего нельзя сказать», — констатировала Хлопова.
По её словам, это же касается и альтернативных видов молока, в которые производители добавляют сахар при производстве.
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