Нутрициолог Хлопова предупредила худеющих, что кофе с молоком является десертом

Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала, что кофе с молоком считается десертом и его лучше не употреблять вместе со сладостями, особенно тем, кто следит за фигурой.

Сложный полисахарид лактоза, содержащийся в молоке, при смешивании с кофе распадается до простых сахаров, поделилась она в беседе с Life.ru.

«При употреблении кофе с молоком его полезность снижается, и получается, что вы пьёте десерт, а если ещё заедаете пирожным и добавляете сиропы — то тут о пользе точно ничего нельзя сказать», — констатировала Хлопова.

По её словам, это же касается и альтернативных видов молока, в которые производители добавляют сахар при производстве.

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