В театре «Ленком» рассказали о новом спектакле «Гамлет»

Директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер рассказал о новом спектакле «Гамлет».

«В театре «Ленком» я сейчас взял в работу эту постановку, эту драматургию великого Уильяма Шекспира. У нас Гамлета будет играть Антон Шагин, королеву — Анна Якунина, короля — Виктор Раков. Режиссёром выступит Антон Яковлев», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, показ запланирован на 6 июня.

Как отметил Варшавер, Шекспир настолько тонко разбирался в личностных вещах и отношениях людей, что все его работы актуальны и сегодня.

«Особенно, конечно, «Гамлет», где взаимоотношения персонажей очень сложные. Вопрос «быть или не быть» — это вечный вопрос, ответ на него мы не скоро дождёмся. Актуальность Шекспира просто невероятна», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Большой театр и зал «Зарядье» договорились о сотрудничестве.