Диетолог Павлюк назвала допустимую порцию шашлыка

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, как в майские праздники позаботиться о своём здоровье и не набрать лишний вес.

В беседе с «Радио 1» она выразила мнение, что нормальная средняя порция шашлыка составляет не более 150 г.

«Организм не скажет спасибо, получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением», — заявила эксперт.

По её словам, при покупке мяса для шашлыка нужно убедиться в качестве и свежести продукта, а хранить его стоит в холодильнике.

Кроме того, важно не пережаривать мясо, добавила Павлюк.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.