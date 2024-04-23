Диетолог Павлюк назвала допустимую порцию шашлыка
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В беседе с «Радио 1» она выразила мнение, что нормальная средняя порция шашлыка составляет не более 150 г.
«Организм не скажет спасибо, получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением», — заявила эксперт.
По её словам, при покупке мяса для шашлыка нужно убедиться в качестве и свежести продукта, а хранить его стоит в холодильнике.
Кроме того, важно не пережаривать мясо, добавила Павлюк.
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