Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области
Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
«В Кыштовском районе уровень воды в реке Уй вблизи населённого пункта Орловка превысил критическую отметку, произошло подтопление двух жилых домов и шести приусадебных участков», — цитирует его РИА Новости.
По словам Орлова, в зону подтопления возможно попадание местной котельной.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Оби поднялся в районе села Могочино Томской области, зафиксированы первые подтопления.