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Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области

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Река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила два жилых дома и шесть приусадебных участков.

Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

«В Кыштовском районе уровень воды в реке Уй вблизи населённого пункта Орловка превысил критическую отметку, произошло подтопление двух жилых домов и шести приусадебных участков», — цитирует его РИА Новости.

По словам Орлова, в зону подтопления возможно попадание местной котельной.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Оби поднялся в районе села Могочино Томской области, зафиксированы первые подтопления.

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