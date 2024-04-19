В Москве состоится танцевальный кубок «Вальс Победы»

В Москве с 1 по 3 мая на площадке спортивного комплекса «Игровой» ЦСКА пройдёт 28-й танцевальный кубок «Вальс Победы».

Как сообщает пресс-служба Центра танцевального спорта ЦСКА, турнир пройдёт в рамках масштабной Всемирной танцевальной Олимпиады и будет приурочен к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии соберутся танцоры из 120 городов и 80 регионов России, в частности чемпионы страны, мира и Европы. Пары продемонстрируют мастерство как в европейской программе бальных танцев, так и в латиноамериканской программе.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах — дети, юниоры, молодёжь, сеньоры и взрослые. Оценивать спортсменов будут компетентные судьи.

Кроме того, в рамках танцевального кубка состоится конкурс «Дети войны», на котором пары военных и послевоенных годов рождения покажут танцевальные номера, посвящённые отечественным героям.

«Даже в самые трудные времена в жизни всегда остаётся место свету. Для многих таким лучом надежды становится именно танец. Наш турнир — это не просто масштабное соревнование с участием лучших танцоров, но и дань памяти, которую мы отдаём нашим героям. Уверена, для всех участников и зрителей Кубок станет символом единения, добра и справедливости», — приводит слова основателя конкурса Виктории Кокоулиной пресс-служба.

Мероприятие поддержат Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Московская федерация танцевального спорта.

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