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Биолог Татаренко перечислила опасные домашние и дачные растения

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Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала об опасных для человека и животных домашних и дачных растениях.
Биолог Татаренко перечислила опасные домашние и дачные растения
  • Gettyimages.ru

По её словам, опасными являются виды молочая — как домашние, так и садовые. Все они ядовиты.

«Млечный сок при попадании на кожу или слизистую вызывает сильные ожоги или воспаления, при попадании внутрь — отравление», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также опасны кротон (кодиеум), диффенбахия, олеандр и акокантера, аконит, наперстянка, все лютиковые (дельфиниум, аквилегия), тис ягодный и рододендрон.

«Выбирая растение домой или в сад, ориентируйтесь не только на красивый внешний вид. Предварительно выясните, не ядовито ли оно, особенно если дома есть дети или домашние питомцы, которые могут отломить его и попробовать на вкус», — заключила биолог.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, какие полезные растения можно выращивать на своей даче.

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