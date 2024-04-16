В Красноярске частично закрыли доступ в нацпарк из-за пробуждения медведей
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Об этом сообщает Prmira.ru.
Как заявил заместитель директора по охране заповедной территории нацпарка Иван Кириллов, пока специалисты не зафиксировали следов выхода медведей из берлоги.
«Обычно самцы начинают выходить с 15 по 20 апреля. Медведицы с медвежатами просыпаются к десятым числам мая. В связи с этим госинспекторы отдела охраны выполняют большую работу по получению и обработке данных с фоторегистраторов, а также проводят обходы по учётным маршрутам», — отметил он.
По его словам, на территории нацпарка проживает около 20—30 особей.
Ранее в Приморском крае рассказали о подготовке гималайских медвежат-сирот к возвращению в природу.