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В Красноярске частично закрыли доступ в нацпарк из-за пробуждения медведей

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Туристам временно перестали выдавать разрешения для посещения зоны особой охраны национального парка «Красноярские Столбы» из-за пробуждения медведей.
В Красноярске частично закрыли доступ в нацпарк из-за пробуждения медведей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Prmira.ru.

Как заявил заместитель директора по охране заповедной территории нацпарка Иван Кириллов, пока специалисты не зафиксировали следов выхода медведей из берлоги.

«Обычно самцы начинают выходить с 15 по 20 апреля. Медведицы с медвежатами просыпаются к десятым числам мая. В связи с этим госинспекторы отдела охраны выполняют большую работу по получению и обработке данных с фоторегистраторов, а также проводят обходы по учётным маршрутам», — отметил он.

По его словам, на территории нацпарка проживает около 20—30 особей.

Ранее в Приморском крае рассказали о подготовке гималайских медвежат-сирот к возвращению в природу.

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