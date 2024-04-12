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Доцент Ершова рассказала, как убрать с одежды пыльцу деревьев

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Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала, как убрать с одежды пыльцу деревьев.
Доцент Ершова рассказала, как убрать с одежды пыльцу деревьев
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она порекомендовала прежде всего убрать с ткани все крупные остатки почек или капель застывшего липового сока. Оставшиеся пятна можно удалить с помощью уксусного раствора, смеси лимонного сока с солью, жидкостью для снятия лака, мылом для стирки, специальными чистящими средствами.

Затем одежду желательно постирать в соответствии с инструкцией на этикетке изделия.

«Поскольку одежда и обувь изготавливаются из разных материалов и с использованием красок разной стойкости, перед использованием любых очищающих средств не забудьте предварительно протестировать их на малозаметной части изделия, чтобы убедиться, что они его не повредят», — добавила Ершова.

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