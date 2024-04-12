Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдёт в Москве 2—12 мая
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Посетители смогут увидеть всё разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России.
В рамках выставки пройдут деловые, культурные и конкурсные программы, модные показы и презентации.
Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее сообщалось, что фильм об экологической экспедиции на Чукотку «Чистая Арктика: на краю Земли» показали на Международной выставке-форуме «Россия».