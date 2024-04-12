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Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдёт в Москве 2—12 мая

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В Москве в комплексе Гостиного двора 2—12 мая состоится IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Посетители смогут увидеть всё разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России.

В рамках выставки пройдут деловые, культурные и конкурсные программы, модные показы и презентации.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что фильм об экологической экспедиции на Чукотку «Чистая Арктика: на краю Земли» показали на Международной выставке-форуме «Россия».

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