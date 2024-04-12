Дерматолог Егорова назвала опасными родинки, поменявшие свой цвет

Врач — дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, какие родинки желательно удалить.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что опасными считаются родинки, поменявшие свой цвет, — если их оттенок приближается к чёрному или фиолетовому.

Также важен размер родинки. Как только она начинает увеличиваться, стоит пройти обследование.

Кроме того, поводом посетить врача считается ситуация, когда форма родинки становится «неаккуратной».

Если родинка вызывает опасения, специалист отправит соскобы на биопсию.

Ранее врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Мария Васильева назвала основные причины, приводящие к облысению.