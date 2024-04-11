Специалист Туаев посоветовал стирать шторы раз в полгода-год
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В беседе с Life.ru он рекомендовал выбирать чистящие средства, сочетающие эффективность, безопасность и экологичность.
Как считает Туаев, уборку стоит проводить от потолка до пола, чтобы сохранить уже вымытые поверхности в чистоте.
«Начинайте с потолка, люстр, со шкафов и стен, постепенно спускаясь к полу. Пыль с поверхностей эффективнее всего удалять тряпкой, пропитанной средством для чистки стёкол. Если не удаётся добраться до труднодоступных мест, можно намотать пропитанную ткань на карандаш», — сказал эксперт.
По его словам, шторы необходимо стирать раз в полгода-год, подушки — три раза в год, одеяла — раз в квартал.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рекомендовала не злоупотреблять бытовой химией в попытках добиться идеальной чистоты в доме.