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Специалист Туаев посоветовал стирать шторы раз в полгода-год

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Лидер дивизиона «Средства по уходу за домом» компании «Юнилевер Русь» Валерий Туаев рассказал, как поддерживать чистоту в доме.
Специалист Туаев посоветовал стирать шторы раз в полгода-год
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он рекомендовал выбирать чистящие средства, сочетающие эффективность, безопасность и экологичность.

Как считает Туаев, уборку стоит проводить от потолка до пола, чтобы сохранить уже вымытые поверхности в чистоте.

«Начинайте с потолка, люстр, со шкафов и стен, постепенно спускаясь к полу. Пыль с поверхностей эффективнее всего удалять тряпкой, пропитанной средством для чистки стёкол. Если не удаётся добраться до труднодоступных мест, можно намотать пропитанную ткань на карандаш», — сказал эксперт.

По его словам, шторы необходимо стирать раз в полгода-год, подушки — три раза в год, одеяла — раз в квартал.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рекомендовала не злоупотреблять бытовой химией в попытках добиться идеальной чистоты в доме.

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