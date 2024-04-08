В Артёме пройдёт выставка об освоении Сибири и Дальнего Востока

Выставка «Первооткрыватели Приморья» пройдёт в Артёме с 9 по 11 апреля.

Она откроется в ДК «Индустрия» в посёлке Заводском, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Артёмовского городского округа.

Экспозиция посвящена истории освоения новых территорий Дальнего Востока, в частности Уссурийского края. Посетители смогут познакомиться с личностями выдающихся путешественников и их масштабными научными замыслами.

Ранее сообщалось, что выставку «Гуляя по Старому Нижнему» в Нижнем Новгороде посетили более 20 тыс. человек.