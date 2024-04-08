Третий сезон проекта Media Basket стартует 13—14 апреля в Москве

Третий сезон проекта Media Basket откроется 13—14 апреля в Международном центре бокса в «Лужниках».

Среди участников — команды «Родина Медиа», Goats, Pena Team, Sayonara Boys, Amkal, Players Club. В их состав входят такие артисты, как T-Killah, Сосо Павлиашвили, Иван Ворошилов, Катя Лель, Настя Кудри, Niletto.

В новом сезоне появятся и новички, в том числе команды Hardcore под руководством Анатолия Сульянова и Dawgs рэперов SODA LUV и BUSHIDO ZHO.

Также примет участие любительская команда Team Team под управлением Виктории Лопырёвой и Мии Бойко.

В финале первого игрового дня зрителей ждёт шоу, которое представит МОТ.