RT в Telegram
Подпишись

Третий сезон проекта Media Basket стартует 13—14 апреля в Москве

Короткая ссылка
Третий сезон проекта Media Basket откроется 13—14 апреля в Международном центре бокса в «Лужниках».
Третий сезон проекта Media Basket стартует 13—14 апреля в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Randy Faris

Среди участников — команды «Родина Медиа», Goats, Pena Team, Sayonara Boys, Amkal, Players Club. В их состав входят такие артисты, как T-Killah, Сосо Павлиашвили, Иван Ворошилов, Катя Лель, Настя Кудри, Niletto.

В новом сезоне появятся и новички, в том числе команды Hardcore под руководством Анатолия Сульянова и Dawgs рэперов SODA LUV и BUSHIDO ZHO.

Также примет участие любительская команда Team Team под управлением Виктории Лопырёвой и Мии Бойко.

В финале первого игрового дня зрителей ждёт шоу, которое представит МОТ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить