Пищевой технолог Быстров рассказал о пользе супов

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал, что супы полезны для здоровья.

В беседе с Life.ru эксперт заявил, что правильно приготовленный суп — это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Как отметил Быстров, куриный бульон полезен при простудных заболеваниях, овощной — активизирует обмен веществ, молочный — содержит много белка и хорошо воздействует на слизистую желудка.

«Отварные овощи сохраняют больше полезных веществ, а жидкая консистенция супа подготавливает ЖКТ к приёму более тяжёлой пищи», — сказал эксперт.

Он добавил, что растворимая растительная клетчатка и жидкость продлевают время, в течение которого человек чувствует сытость.

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