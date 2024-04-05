Пищевой технолог Быстров рассказал о пользе супов
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В беседе с Life.ru эксперт заявил, что правильно приготовленный суп — это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
Как отметил Быстров, куриный бульон полезен при простудных заболеваниях, овощной — активизирует обмен веществ, молочный — содержит много белка и хорошо воздействует на слизистую желудка.
«Отварные овощи сохраняют больше полезных веществ, а жидкая консистенция супа подготавливает ЖКТ к приёму более тяжёлой пищи», — сказал эксперт.
Он добавил, что растворимая растительная клетчатка и жидкость продлевают время, в течение которого человек чувствует сытость.
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